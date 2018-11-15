В Хабаровском крае до февраля заморозили цены на хлеб

Мера коснётся социально-значимых сортов продукта: пшеничного первого и второго сортов и ржано-пшеничного.

В Хабаровском крае подписан меморандум о заморозке цен на хлеб. Об этом сообщает официальный сайт краевого правительства.

Данная мера коснётся социально-значимых сортов продукта, которыми являются пшеничный хлеб первого и второго сортов и ржано-пшеничный. Региональные производители обязались не поднимать оптово-отпускные цены до 1 февраля 2019 года.

— Мы живём в условиях рыночной экономики и не вправе ограничивать производителей, но, учитывая, что хлеб — это в первую очередь социальный продукт, принято решение подписать такое соглашение, — заявил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

Он также пообещал, что региональное правительство приложит максимум усилий для поддержания отрасли в сложных экономических условиях.

Поводом к такому шагу послужило увеличение затрат производителей. Речь, в частности, идёт о стоимости электроэнергии, муки и увеличении транспортных затрат.

При этом, если после февраля 2019 года оптово-отпускные цены будут вновь увеличены из-за растущей стоимости горюче-смазочных материалов и удорожания коммунальных услуг, то производители будут обязаны направить соответствующие документы, которые обоснуют рост цен.