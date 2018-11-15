"Есть о чём поговорить". Путин готов встретиться с Трампом на полях G20

Президент РФ Владимир Путин заявил, что готов встретиться с американским лидером Дональдом Трампом на полях саммита G20 в Аргентине.

— Договорились встретиться в Буэнос-Айресе, если получится, то мы со своей стороны готовы, — заявил российский лидер на пресс-конференции по итогам саммита в Сингапуре. — Нам действительно есть о чём поговорить.

На торжественном мероприятии в Париже Владимир Путин уже отмечал, что полноценные переговоры с американским коллегой планируются в рамках G20 или позднее.