Путин: Диалог с Японией по мирному договору требует серьёзной проработки

При этом глава государства отметил, что по итогам его встречи с Синдзо Абэ японская сторона заявила о готовности вернуться к обсуждению этой проблемы.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что диалог с Японией по мирному договору на основе Декларации 1956 года требует серьёзной проработки. Такое заявление глава государства сделал по итогам саммита АСЕАН, который проходил в Сингапуре.

Путин отметил, что в ходе его встречи с японским премьер-министром Синдзо Абэ сказал, что Токио готово вернуться к обсуждению этой проблемы.

— Но это требует, конечно, отдельной, дополнительной, серьёзной проработки, имея в виду, что в самой Декларации, как вы слышали, я только что об этом сказал, далеко не всё ясно, — подчеркнул он.

Российский лидер считает, что в декларации не прописан ряд вопросов. Путин также напомнил её историю. В документе говорится, что Советский Союз после подписания мирного договора готов передать два южных острова Японии, при этом, как отмечает президент, там не говорится, на каком основании и под чьим суверенитетом острова останутся.