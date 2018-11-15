Путин заявил, что украинские власти не способны решить проблему Донбасса

Российский лидер отметил, что Москва будет работать с любыми новыми властями Украины.

Нынешнее руководство Украины не способно решить проблему Донбасса, заявил президент России Владимир Путин по итогам Восточноазиатского саммита.

По мнению главы государства, западные страны должны осуждать не выборы в Донбассе, а политические убийства, которые там происходят.

— Что касается осуждения кем бы то ни было этих выборов: мы что-то не слышали об осуждении убийств, которые происходят на территориях непризнанных республик, вот в чём всё дело, — сказал Путин.

Тем не менее, как заявил президент, Россия будет работать с любыми новыми властями Украины.

— Мы тем не менее считаем, что другого пути нет и всё равно придётся договариваться. Надеюсь, что люди, которые возглавят страну в будущем, кто бы это ни был, <...> придут к выводу, что другого пути, кроме мирного, не существует и нужно выполнять минские соглашения, — добавил российский лидер.