Путин назвал незаконным задержание Киевом российских кораблей в Азовском море

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина поступает абсолютно незаконно, задерживая российские корабли в Азовском море.

— Взяли моряков задержали, абсолютно незаконное задержание, ведь по действующим нашим соглашениям ловить рыбу можно где угодно, нельзя только заходить в территориальные воды, — заявил глава государства.

Российский лидер также указывает на незаконные действия Украины, говоря о том, как Киев задерживает экипажи кораблей и удерживает их под стражей.

Как уже сообщал Лайф, в конце марта украинская погранслужба задержала, а затем арестовала рыболовецкое судно "Норд" в Азовском море. Членов экипажа обвинили в нарушении морских границ.