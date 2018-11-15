Семь человек пострадали в метро Милана после резкого торможения поезда

Причиной инцидента мог стать перебой подачи энергии. У одного человека подозрение на перелом ноги.

В метро итальянского Милана семь человек пострадали в результате резкого торможения поезда. Об этом сообщает телеканал Rainews24.

На место событий прибыло несколько машин скорой помощи и полиции. Одного из пострадавших вынесли на носилках, врачи подозревают у него перелом ноги. Сообщается, что тяжёлых травм нет.

Причиной ЧП мог стать перебой подачи энергии. Добавим, что за последний месяц это второй инцидент в итальянском метро. Напомним, 23 октября в Риме перед матчем "Ромы" и ЦСКА обрушился эскалатор на станции "Репубблика". В момент ЧП на нём находились в том числе российские футбольные фанаты. В результате пострадало около 30 человек, 16 из которых — россияне.