Путин: Запад осуждает выборы в Донбассе, а о политических убийствах — молчит

Российский лидер убеждён, что голосование было неизбежным процессом, а вот реакция США и Евросоюза, на его взгляд, неоправданна.

Президент России Владимир Путин считает, что выборы в Донбассе были неизбежны, став реакцией населения на происходящие там события. Об этом он заявил в четверг на брифинге по итогам своего визита в Сингапур.

— Эти выборы были реакцией людей на то, что там происходит... Конечно, выборы были неизбежны, — подчеркнул российский лидер.

При этом Путин ответил на критику Западу по поводу прошедшего в ДНР и ЛНР голосования.

— Мы что-то не слышали осуждения убийств, которые происходят на территориях непризнанных республик, вот в чём всё дело. Сначала нужно было осудить убийства, которые там происходят, политически мотивированные, — указал президент.

Напомним, что выборы в Донбассе проходили 11 ноября. Победу одержали Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Киев заявил, что не признает итоги голосования, нелегитимным его считают в Евросоюзе и США.