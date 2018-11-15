Путин: Запад осуждает выборы в Донбассе, а о политических убийствах — молчит

Президент России Владимир Путин считает, что выборы в Донбассе были неизбежны, став реакцией населения на происходящие там события. Об этом он заявил в четверг на брифинге по итогам своего визита в Сингапур.
— Эти выборы были реакцией людей на то, что там происходит... Конечно, выборы были неизбежны, — подчеркнул российский лидер.
При этом Путин ответил на критику Западу по поводу прошедшего в ДНР и ЛНР голосования.
— Мы что-то не слышали осуждения убийств, которые происходят на территориях непризнанных республик, вот в чём всё дело. Сначала нужно было осудить убийства, которые там происходят, политически мотивированные, — указал президент.
Напомним, что выборы в Донбассе проходили 11 ноября. Победу одержали Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Киев заявил, что не признает итоги голосования, нелегитимным его считают в Евросоюзе и США.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени