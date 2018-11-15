В Екатеринбурге школьнице с аллергией запретили питаться едой из дома

У ребёнка аллергия на молоко, курицу, творог и белый хлеб, которые входят в состав школьного меню практически на каждый день.

В одной из школ Екатеринбурга девочке с аллергией запретили приносить в школу еду из дома. Об этом сообщает телеканал "Звезда".

У третьеклассницы Софии аллергия на молоко, творог, белый хлеб и курицу. Мама для неё составила индивидуальное меню, по которому девочка питалась на занятиях. Однако администрация школы, опасаясь, что принесённая еда спровоцирует распространение норовирусной инфекции, запретила ей есть пищу из дома.

— Ребёнку объявили, что ей запрещено приносить в школу домашнюю еду и она должна питаться на общих основаниях, — рассказывает мать Софии.

Выход из ситуации родители видят в справке от врача-специалиста, в которой будет список продуктов, которые ребёнку употреблять нельзя, а школьное руководство обязано будет ему это обеспечить.