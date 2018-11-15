Путин заявил, что неучастие России в Давосе не скажется на авторитете страны

Возможное неучастие российской стороны на форуме в Давосе никак не повлияет на авторитет России в мировой экономике. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита АСЕАН.
— На авторитете России в мировой экономике это точно не скажется, — сказал Путин.
Глава государства отметил, что авторитет любого государства прежде всего зависит от экономической мощи страны, структуры экономики и макроэкономических показателей.
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