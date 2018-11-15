Путин заявил, что неучастие России в Давосе не скажется на авторитете страны

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Путин заявил, что неучастие России в Давосе не скажется на авторитете страны

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Владимир Путин. Фото: © РИА "Новости" / Григорий Сысоев

По словам российского лидера, репутацию страны создают экономические мощи государства, структура экономики и макроэкономические показатели.

Возможное неучастие российской стороны на форуме в Давосе никак не повлияет на авторитет России в мировой экономике. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита АСЕАН.

— На авторитете России в мировой экономике это точно не скажется, — сказал Путин.

Глава государства отметил, что авторитет любого государства прежде всего зависит от экономической мощи страны, структуры экономики и макроэкономических показателей.

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