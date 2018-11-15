ДРСМД и горячие точки. Путин рассказал, что хочет обсудить с Трампом на G20

Глава государства намерен поговорить с американским коллегой о Сирии, КНДР и Иране.

Президент РФ Владимир Путин назвал темы, которые хочет обсудить с американским лидером Дональдом Трампом на полях саммита G20. На повестке стоит судьба договоров СНВ-3 и ДРСМД, а также "горячие точки".

— Одна из ключевых проблем — безусловно, это проблема стратегической стабильности. Мы должны понять, что будет с договором СНВ-3, что будет в рамках ДРСМД, как здесь будут развиваться события. Есть и другие вопросы, связанные с тем, как будут развиваться наши взаимные экономические отношения, — отмечает глава государства.

Что касается горячих точек, то тут речь идёт о Сирии, ядерной программе КНДР и отношениях США и Ирана.

Ранее лидер страны отмечал, что готов встретиться с Трампом в Аргентине, так как им есть что обсудить.