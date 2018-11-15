И всё же спорят. Европейский суд отказался признавать авторское право на вкус

Качество продукта может восприниматься по-разному в зависимости от возраста и предпочтений потребителя.

Европейский суд установил, что авторское право не может распространяться на вкус продуктов. Об этом говорится в решении на сайте инстанции.

Поводом для такого решения послужило разбирательство двух производителей сыра из Нидерландов. Компания Levola Hengelo, которая производит мягкий сыр с зеленью, подала иск на производителя сыра Smilde из-за копирования собственной продукции. При этом нидерландский суд не признал авторского права на вкус, после чего производитель и решил обратиться в Европейский суд.

— Вкус продуктов не может быть точно и объективно определён. В отличие от, например, литературного, изобразительного, кинематографического или музыкального произведения, которые являются чёткими и объективными формами выражения, вкус пищевых продуктов определяется в большей степени на базе вкусовых ощущений и впечатлений, которые субъективны, — говорится в решении инстанции.

Отмечается, что вкусовые качества того или иного пищевого продукта могут восприниматься по-разному в зависимости от возраста и вкусовых предпочтений потребителя, а также его привычек и обстановки, в которой употребляется продукт.