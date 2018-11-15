Путин: Встречаться в "нормандском формате" в настоящее время бессмысленно

Украинские власти до сих пор ничего не сделали, чтобы выполнять минские договорённости, заявили в Кремле.

Президент России Владимир Путин считает, что при нынешнем раскладе сил на Украине собирать новую встречу в "нормандской формате" бессмысленно. Об этом он заявил в четверг на брифинге по итогам своего визита в Сингапур.

— Встречаться в нормандском формате в настоящее время в ходе предвыборной кампании, которая происходит на Украине сейчас, более или менее бессмысленно, потому что вообще украинские власти сегодняшние до сих пор ничего не сделали, чтобы выполнять минские договорённости, — пояснил российский лидер.

Путин убеждён, что именно неконструктивная позиция Киева по вопросу статуса Донбасса является препятствием для достижения реальных результатов в процессе политического урегулирования.

— Они же ничего не делают для имплементации этих договорённостей, ничего не происходит. Даже закон об особом статусе Донбасса, который был принят парламентом Украины, он до сих пор не вступил в силу, — отметил президент.

Напомним, что Путин также ответил на критику Запада по поводу прошедшего в ДНР и ЛНР голосования. "Мы что-то не слышали осуждения убийств, которые происходят на территориях непризнанных республик", — упрекнул представителей США и Европы российский президент.