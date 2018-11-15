Путин: России и США нужен диалог на высшем и экспертном уровнях

Глава государства подчеркнул, что Москва готова к восстановлению полноформатной работы настолько, насколько готовы американские партнёры.

России и США необходим диалог на высшем и экспертном уровнях по таким проблемам, как Сирия, ядерное разоружение КНДР и взаимоотношения с Ираном в рамках СВПД. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

— Горячие точки планеты — это Сирия, это северокорейская ядерная программа, это отношения с Ираном в рамках СВПД, во все эти вопросы и не только в эти, но и в другие, вовлечены как Соединённые Штаты, так и Россия. Безусловно, нам нужен диалог на высшем уровне, на экспертном уровне, — сказал Путин журналистам по итогам саммита в Сингапуре.

Он добавил, что у России и США есть и другие темы, связанные с экономическими отношениями, в которых заинтересованы обе страны.