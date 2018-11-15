Путин заявил, что Москва занимает лидирующие позиции в мире по развитию

Ранее глава государства отмечал, что Россия присоединится к планам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии по созданию сети умных городов.

Москва с точки зрения развития занимает лидирующие позиции в мире. Это констатировал президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в Сингапуре.

— Москва действительно с точки зрения развития вообще и цифрового развития, управления городом, безусловно, занимает лидирующие позиции в мире, — сказал Путин.

Глава государства также отметил высокий уровень развития Сингапура и заявил, что нужно брать на вооружение всё, что "есть хорошего в мире".

Накануне Путин сообщил, что РФ присоединится к планам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии по созданию сети умных городов. Тогда же глава государства отмечал, что лидером в стране по внедрению цифровых технологий в городскую среду является Москва, которая к тому же сотрудничает с Сингапуром на двухстороннем уровне.