Медведев: Поэтапный переход к цифровому телевидению начнётся в феврале 2019 года

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что переход с аналогового телевидения на цифровое в России начнётся в феврале 2019 года.
— Окончательный переход (от аналогового) на цифровой формат будет поэтапным, он начинается с февраля следующего года и продлится полгода, — заявил председатель правительства.
Он подчеркнул, что сейчас необходимо определить этапы перехода и порядок тех регионов, где будет запускаться цифровое телевидение.
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