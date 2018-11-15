Медведев: Поэтапный переход к цифровому телевидению начнётся в феврале 2019 года

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Медведев: Поэтапный переход к цифровому телевидению начнётся в феврале 2019 года

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Фото: © Pixabay

Сейчас необходимо определить этапы проведения процедуры и регионы, где оно будет запускаться.

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что переход с аналогового телевидения на цифровое в России начнётся в феврале 2019 года.

— Окончательный переход (от аналогового) на цифровой формат будет поэтапным, он начинается с февраля следующего года и продлится полгода, — заявил председатель правительства.

Он подчеркнул, что сейчас необходимо определить этапы перехода и порядок тех регионов, где будет запускаться цифровое телевидение.

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