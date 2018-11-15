Путин заявил, что Россию устраивает цена на нефть в $70 за баррель

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Путин заявил, что Россию устраивает цена на нефть в $70 за баррель

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Президент России Владимир Путин. Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Президент России Владимир Путин заявил сегодня в ходе пресс-конференции в Сингапуре, что Россию вполне устраивает стоимость нефти $70 за баррель.

По словам российского лидера, необходима оптимальная цена как для производителей, так и для потребителей.

— То, что есть сейчас, то, что было совсем недавно — около $70 за баррель — нас вполне устраивает, если иметь в виду, что расходная часть бюджета посчитана у нас в районе $40 за баррель, — подчеркнул российский лидер.

Отметим, что Россия установила рекорд по нефтедобыче в октябре.

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