Путин оценил влияние санкций США на график встреч с Трампом

Ранее лидер страны отмечал, что готов встретиться с Трампом в Аргентине, так как им "есть что обсудить".

Антироссийские санкции США влияют на график контактов лидеров двух стран, однако пока и Москва, и Вашингтон по-прежнему готовятся к беседе двух президентов на полях саммита G20 в Аргентине. Об этом журналистов проинформировал президент России Владимир Путин.

— Любые недружественные шаги так или иначе отражаются на графике работы, — признался он.

Тем не менее Путин напомнил, что договорился с президентом США Дональдом Трампом провести встречу на "двадцатке" в конце этого месяца.

— Если получится, мы со своей стороны готовы, — добавил российский лидер.

Ранее Путин назвал темы, которые хочет обсудить с американским лидером Дональдом Трампом на полях саммита G20. На повестке стоит судьба договоров СНВ-3 и ДРСМД, а также "горячие точки".