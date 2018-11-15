Путин обсудил с Пенсом судьбу ДРСМД

Глава государства "на ногах" переговорил с американским вице-президентом в рамках ВАС.

Российский лидер Владимир Путин рассказал, что во время беседы с вице-президентом США Майком Пенсом на полях Восточноазиатского саммита была затронута судьба Договора о РСМД.

— Одна из ключевых проблем, безусловно, — это проблема стратегической стабильности, потому что мы должны понять, что будет с Договором СНВ-3, мы должны понять, что будет происходить в рамках Договора по ракетам средней и меньшей дальности и как здесь будут развиваться события, — сказал президент на пресс-конференции по итогам саммита в Сингапуре.

Глава государства также добавил, что судьбу ДРСМД намерен обсудить и с президентом США Дональдом Трампом на саммите G20.