В Роскачестве рассказали, где в России делают самый качественный творог

Бренд, показавший наилучшие результаты лабораторного исследования, получил знак качества от организации.

В Кировской области делают самый качественный творог в России. Такой вывод сделали специалисты "Роскачества" по итогам исследования молочной продукции. Результаты анализа были опубликованы на официальном сайте организации.

Наиболее качественную продукцию производит ОАО "Вожгальский маслосырзавод" под брендом "Вожгалы", считают в "Роскачестве". Всего в исследовании приняли участие 73 торговые марки творога, каждая из которых оценивалась по пятибальной шкале.

— "Вожгалы" не потерял и сотой доли балла ни по одному исследуемому показателю. По результатам лабораторных испытаний данный товар имеет идеальный состав, обладает хорошими органолептическими свойствами, сделан из качественного свежего молока, — говорится в сообщении.

В организации отметили, что немаловажным фактором, положительно повлиявшим на результаты исследования, являются условия хранения творога на прилавках магазина.