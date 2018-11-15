Путин прокомментировал грядущие выборы президента на Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции в Сингапуре, что Россия будет уважать выбор украинского народа и планирует работать с любым новым руководством Украины.

— Надеюсь, что люди, которые возглавят страну в будущем, кто бы это ни был... В любом случае мы будем уважать выбор народа Украины, будем работать со всеми, — отметил российский лидер.

Выборы Президента Украины запланированы на март 2019 года, осенью того же года состоятся парламентские выборы. О своих планах участвовать в выборах уже заявляли лидер партии "Батьковщина", бывший премьер Украины Юлия Тимошенко; депутат Верховной рады страны Надежда Савченко; лидер Социалистической партии Илья Кива; соратник бывшего губернатора Одесской области и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Юрий Деревянко.

Действующий президент Пётр Порошенко пока официально не заявил о планах баллотироваться на второй срок. Лидером рейтинга уже несколько месяцев остаётся Юлия Тимошенко.