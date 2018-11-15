Азаров показал фото виновных в проблемах с отоплением на Украине

По мнению политика, члены Национальной комиссии являются преступниками, но остаются безнаказанными.

Бывший премьер Украины Николай Азаров в своём Facebook выложил фотографию виновных в проблемах с отоплением в квартирах страны.

— Посмотрите внимательно на эту фотографию. На ней изображены предатели интересов украинского народа. Это те люди, которые дали право НАК "Нафтогаз" отключать целые города от тепла. По совместительству они являются членами Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), — написал Азаров.

Он также отметил, что показанные на фото люди являются протеже президента Украины Петра Порошенко. Совершив преступление против народа своей страны, члены комиссии до сих пор остаются безнаказанными.

Напомним, такие города, как Кривой Рог, Смела и Херсон, из-за долгов перед "Нафтогазом" не смогли начать отопительный сезон вовремя. Из-за чего жители Кривого Рога были вынуждены брать штурмом местные котельные, чтобы обогреть свои дома.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил уволить мэров, в чьих городах ещё нет отопления. В свою очередь, лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко потребовал от президента страны Петра Порошенко и премьера уйти в отставку, если те "не дадут людям тепло".