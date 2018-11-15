"Общая и интенсивная". Путин рассказал о дискуссии с Трампом в Париже

В частности, обсуждались вопросы безопасности, развития экономики и региональные проблемы.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели общую, но достаточно интенсивную дискуссию на встрече в Париже 11 ноября. Об этом заявил российский лидер на пресс-конференции по итогам саммита АСЕАН.

— В ходе рабочего ланча в Париже дискуссия была общая и достаточно интенсивная. Нам с президентом Трампом удалось поучаствовать в этой дискуссии. Достаточно содержательно мы говорили и по вопросам безопасности, и по вопросам развития экономики, по региональным проблемам, — сказал Путин.

В частности, главы двух государств затронули тему стоимости нефти на рынке. По словам Путина, сегодняшняя цена на чёрное золото не очень стабильна и может увеличиться.

— Как только цена падает, вот сейчас она немножко упала, так и рентабельность сланцевой нефти тоже начинает падать. Это всё взаимосвязано. Нужна оптимальная цена и для производителей, и потребителей нефти, — отметил президент России.

Путин также отметил, что за последние полтора года американцы значительно нарастили добычу нефти.