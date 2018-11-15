Путин заявил, что Россия продолжит работу в ОПЕК+

По словам российского лидера, подобный формат уже зарекомендовал себя положительно.

Президент России Владимир Путин заявил в рамках пресс-конференции в Сингапуре, что Россия будет продолжать работу в рамках ОПЕК+.

— По поводу того, нужно ли ограничивать (добычу нефти) или не нужно, пока не буду ничего говорить, здесь надо быть очень аккуратным, каждое слово имеет значение и выражается в доходах федерального бюджета. Но то, что нужно сотрудничать, — это очевидно, и мы продолжим сотрудничать. Формат ОПЕК+ зарекомендовал себя положительно, мы это видим по ситуации на рынке, — сказал российский лидер.

ОПЕК и не входящие в организацию страны (ОПЕК+) в конце 2016 года договорились о сокращении нефтедобычи на 1,8 млн баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тыс. приходились на РФ. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлён до конца 2018-го. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, составлявшего тогда 47%.