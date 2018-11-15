В МИД РФ призвали ЕС провести инвентаризацию двусторонних отношений

В Министерстве иностранных дел РФ призвали Евросоюз провести инвентаризацию двусторонних отношений с Москвой. Соответствующее заявление сделал замглавы ведомства Александр Грушко.
— Мы предлагали Евросоюзу провести комплексную инвентаризацию наших отношений, вместе разобраться, что из той многослойной структуры нашего сотрудничества, которая существовала до украинского кризиса, нужно сохранить, что оставить в архивах, — приводит слова из выступления Грушко на конференции "Россия и Европейский союз в глобальной политике: к стабильному и справедливому миропорядку?" РИА "Новости"
По словам Грушко, необходимо возобновить работу институтов, которые создавались для решения конкретных проблем, находящихся на стыке интересов Москвы и Брюсселя.
Он отметил, что и в ЕС становится всё больше сторонников нормализации отношений с Россией.
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