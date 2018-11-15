Госслужащие постепенно пересядут на автомобили проекта "Кортеж"

Чиновники планируют поддерживать отечественного производителя, а закупка начнётся после появления машин в массовом производстве.

Управление делами президента РФ в будущем планирует переходить на отечественные автомобили бренда Aurus для госслужащих. Об этом в интервью ТАСС рассказал управляющий делами президента Александр Колпаков.

— Когда появятся эти машины в массовом производстве, будем закупать их для транспортного обслуживания госслужащих. Мы обязательно будем поддерживать отечественных производителей, — отметил Колпаков.

"Автотранспортный комбинат" обеспечивает Управление делами президента, Правительство РФ, парламент и администрацию главы государства. При этом парк автомобилей постоянно обновляется. В этом году учреждение освоило автомобили Hyundai, которых в общей сложности насчитывается более 170 единиц.

Также Колпаков рассказал об обновлении авиапарка. Ранее были получены два отечественных самолёта Superjet, а в 2019 году ожидаются поставки одного лайнера Ил-96, двух Ту-214 и двух вертолётов Ми-8. Вся авиатехника в парке является отечественной.