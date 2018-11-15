Путин обсудил с Нетаньяху в Париже атаку на российский Ил-20 в Сирии

Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в ходе встречи в Париже трагедию с российским самолётом Ил-20, сбитым у берегов Сирии 17 сентября. Об этом глава государства заявил, выступая на пресс-конференции по итогам саммита АСЕНА.

— Поговорили, конечно, о той трагедии, которая произошла в Сирии, я имею в виду гибель нашего самолёта и наших людей, наших военнослужащих, — сказал Путин.

Связь с российским самолётом Ил-20 пропала 17 сентября. Как сообщили в российском военном ведомстве, израильские лётчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, из-за чего Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. В результате произошедшего погибло 15 российских военнослужащих.

Ранее представители Минобороны России на брифинге раскрыли подробности крушения российского Ил-20. Так, стало известно, что Израиль предупредил Россию об атаке в Сирии одновременно с началом ударов, а также о том, что пилоты израильских F-16 прикрывались российским Ил-20 от сирийских ПВО.