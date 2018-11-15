"Пивной закон". В Кузбассе ограничат продажу алкоголя в магазинчиках "у дома"

Запрет коснётся торговых точек, расположенных непосредственно в многоэтажных домах либо в пристройках к ним. Авторы считают, что это положительно повлияет на инвестиционный климат в регионе, поддержит здоровье местных жителей и общественный порядок.

Профильный комитет Совета народных депутатов Кузбасса поддержал законопроект об ограничении продажи пива в небольших магазинчиках, расположенных в жилых домах. Документ, который в народе получил название "пивной закон", региональный парламент рассмотрит 21 ноября, сообщает РИА "Новости".

На сегодняшний день в регионе функционирует более 1,8 тысячи пивных точек, а половина из них как раз и располагается на первых этажах многоквартирных жилых домов и, скорее всего, попадёт под действие закона.

Против инициативы, разумеется, выступают представители малого бизнеса и определённая категория потребителей. Но, по мнению экспертов, плюсов от введения закона всё-таки больше.

— Выпадающие доходы от непоступления налоговых платежей, например, не столь существенны, а снижение количества правонарушений и спокойствие жителей спальных районов — ожидаемый эффект, который оценят многие, — комментируют представители комитета.

Ранее стало известно, что Минздрав разрабатывает новые меры по борьбе с курением. Среди них — появление "обезличенных" пачек сигарет и сокращение курилок. Кроме того, Лайф сообщал, что благодаря усилиям экспертов по здравоохранению число магазинов с алкоголем в России может сократиться в 2,5 раза.