Австрия не будет участвовать в армии Евросоюза

В оборонном ведомстве страны напомнили, что это противоречит австрийском конституции.

Минобороны Австрии заявило, что страна в связи со своим постоянным нейтралитетом не сможет участвовать в армии Евросоюза. Об этом информирует газета Kurier со ссылкой на оборонное ведомство.

— Австрия нейтральна. У нас нет оснований оценивать такой план. Это противоречит положениям нашей конституции, — сообщает издание со ссылкой на официального представителя министерства.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что считает необходимым создать "общеевропейскую армию", которая была бы независима от США.

Федеральный конституционный закон о постоянном нейтралитете был принят австрийским парламентом в 1955 году, чтобы утвердить независимость и обеспечить неприкосновенность территории государства. В нём сообщается, что Австрия будет сохранять и защищать нейтралитет с помощью всех имеющихся у неё средств, никогда больше не вступит в военные союзы и не допустит создания на своей территории военных баз других государств.