В Московском зоопарке поселились птица-трубач и хохлатый гокко

Встретить представителей данного вида пернатых можно в тропических лесах Южной Америки.

В Московском зоопарке появились новые обитатели. Ими стали два сероспинных трубача и два хохлатых гокко. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

— Мы очень рады тому, что удалось пополнить коллекцию зоопарка такими редкими экземплярами. В последний раз этих южноамериканских птиц можно было увидеть у нас более 50 лет назад, — рассказала генеральный директор зоосада Светлана Акулова.

Сейчас пернатые постепенно привыкают к новому месту и пытаются освоиться на нём. Также они привыкают к вниманию публики и киперов, которые ухаживают за ними.

Стоит отметить, что из-за особенностей характера птиц частенько сравнивают с собаками. Дело в том, что они повинуются командам и могут защищать территорию от чужаков, а также очень привязаны к человеку.

Встретить в природе этих пернатых можно в тропических лесах Южной Америки, оба вида занесены в Международную Красную книгу.