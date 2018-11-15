По делу об убийстве журналиста Хашогджи задержан 21 подозреваемый

Для пяти обвиняемых в преступлении прокуратура потребовала наказание в виде смертной казни.

По делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогджи задержан 21 подозреваемый. Обвинения пока предъявили лишь 11 из них. Об этом сообщил прокурор Саудовской Аравии.

Для пяти из обвиняемых прокуратура потребовала смертной казни. Остальных ждёт наказание по Шариату.

Обозреватель The Washington Post Джамаль Хашогджи, который с 2017 года проживал в США, пропал 2 октября, после того как вошёл в здание Генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Невеста, ждавшая его снаружи, рассказала, что спустя пять часов охранник консульства сообщил, что журналист уже ушёл.

Позже стало известно, что журналиста убили и расчленили в стенах диппредставительства.