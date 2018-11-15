Очень плохо сыграл. На футболиста совершили покушение из-за неудачного матча

Его команда провела настолько слабую игру, что болельщики закидали игроков яйцами.

В Колумбии совершено покушение на футболиста команды "Депортиво Кали" Хуана Себастьяна Кинтеро. Об этом сообщает Eurosport.

После матча "Депортиво Кали" против "Депортиво Паста" Кинтеро вместе с братом ехал со стадиона домой, когда к машине подошёл неизвестный и стал угрожать футболисту расправой.

— Услышал, как кто-то постучал в окно. Там стоял человек с пушкой, который готовился выстрелить в меня. У меня заняло две или три секунды, чтобы среагировать, и я прибавил скорость. Парень на мотоцикле постучал в окно, направил оружие на меня и сказал: "Я убью тебя, сукин сын", — рассказал он.

Позднее стало известно, что Кинтеро и ещё два его одноклубника получали угрозы от неизвестного мужчины.