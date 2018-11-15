Саудовская генпрокуратура потребует казнить виновных в убийстве Хашогджи

В общей сложности по делу о расправе над журналистом задержали 21 фигуранта, при этом 11 предъявили обвинение.

Генеральная прокуратура Саудовской Аравии потребует казнить виновных в убийстве журналиста Джамаля Хашогджи. Об этом заявил официальный представитель надзорного ведомства Шальан аш-Шальан.

— Мы будем требовать казни для пятерых обвиняемых, отдавших приказ убить Хашогджи, и исполнителей, — сказал Шальан аш-Шальан.

Он добавил, что обвинения по делу об убийстве журналиста были предъявлены 11 фигурантам, всего же в рамках расследования задержали 21 человека.

Обозреватель The Washington Post Джамаль Хашогджи, который с 2017 года проживал в США, пропал 2 октября, после того как вошёл в здание Генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Позже стало известно, что журналиста убили и расчленили в стенах диппредставительства.