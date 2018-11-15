В Красноярском крае 10-летняя каратистка отбилась от насильника — видео

В городе Лесосибирске Красноярского края 10-летняя каратистка отбилась от преступника, который пытался её изнасиловать. Об этом сообщает СУ СКР по региону.
Юная каратистка отбилась от насильника.— Следственный комитет (@sledcom_rf) 15 ноября 2018 г.
Во дворе школы в г. Лесосибирске 43-летний мужчина напал на 10-летнюю девочку, которая шла на секцию карате. Школьница оказала активное сопротивление и убежала.
Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело
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По данным следствия, инцидент произошёл во дворе школы № 1 вечером 14 ноября. Когда девочка шла мимо хоккейной площадки, на неё напал мужчина и повалил на землю. После этого он несколько раз ударил её по лицу и потребовал раздеться, однако юная спортсменка оказывала активное сопротивление.
На помощь ребёнку пришла женщина, которая проходила мимо. Пока злоумышленник отвлёкся на неё, девочка успела вырваться и убежать. Сейчас преступник задержан. Расследование уголовного дела продолжается.
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