В Красноярском крае 10-летняя каратистка отбилась от насильника — видео

Маньяк повалил девочку на землю и требовал от неё раздеться, однако за ребёнка заступилась проходившая мимо женщина.

В городе Лесосибирске Красноярского края 10-летняя каратистка отбилась от преступника, который пытался её изнасиловать. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Юная каратистка отбилась от насильника.



Во дворе школы в г. Лесосибирске 43-летний мужчина напал на 10-летнюю девочку, которая шла на секцию карате. Школьница оказала активное сопротивление и убежала.



Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело

https://t.co/jHhFwEg4nv pic.twitter.com/H4nFTBos0j — Следственный комитет (@sledcom_rf) 15 ноября 2018 г.

По данным следствия, инцидент произошёл во дворе школы № 1 вечером 14 ноября. Когда девочка шла мимо хоккейной площадки, на неё напал мужчина и повалил на землю. После этого он несколько раз ударил её по лицу и потребовал раздеться, однако юная спортсменка оказывала активное сопротивление.

На помощь ребёнку пришла женщина, которая проходила мимо. Пока злоумышленник отвлёкся на неё, девочка успела вырваться и убежать. Сейчас преступник задержан. Расследование уголовного дела продолжается.