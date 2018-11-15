В Красноярском крае 10-летняя каратистка отбилась от насильника — видео

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В Красноярском крае 10-летняя каратистка отбилась от насильника — видео

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Маньяк повалил девочку на землю и требовал от неё раздеться, однако за ребёнка заступилась проходившая мимо женщина.

В городе Лесосибирске Красноярского края 10-летняя каратистка отбилась от преступника, который пытался её изнасиловать. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, инцидент произошёл во дворе школы № 1 вечером 14 ноября. Когда девочка шла мимо хоккейной площадки, на неё напал мужчина и повалил на землю. После этого он несколько раз ударил её по лицу и потребовал раздеться, однако юная спортсменка оказывала активное сопротивление.

На помощь ребёнку пришла женщина, которая проходила мимо. Пока злоумышленник отвлёкся на неё, девочка успела вырваться и убежать. Сейчас преступник задержан. Расследование уголовного дела продолжается.

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