В Москве зафиксировали аномально высокое атмосферное давление

Такой показатель может отразиться на самочувствии людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Атмосферное давление в Москве сегодня, 15 ноября, поднялось на 15 единиц выше нормы и составило 765 миллиметров ртутного столба. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра России Людмилу Паршину.

— Давление возросло на 15 единиц выше нормы, а в пятницу оно будет уже на 20 единиц выше и составит 770 миллиметров ртутного столба, — подчеркнула она.

По словам синоптиков, высокое давление может отразиться на самочувствии людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.