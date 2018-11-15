В целях профилактики. Феминистки просят о пожизненном для "подмосковного Отелло"

Сама пострадавшая Маргарита Грачева, кажется, смирилась с наказанием для супруга-изувера. Однако выступающие в защиту прав женщин активистки полагают, что этот случай является исключительным, и более суровое наказание было бы уместным и полезным.

Публицист, активная деятельница феминистского движения Мария Арбатова попросила о пожизненном сроке для жителя Подмосковья Дмитрия Грачёва, который отрубил руки своей супруге Маргарите. Сегодня суд приговорил "подмосковного Отелло" к 14 годам колонии строгого режима.

— Находясь в правовом поле, я понимаю, что у нас не даётся пожизненное за такое преступление, хотя мне кажется, что здесь тот исключительный случай, когда оно было бы уместно и полезно в целях профилактических, — сказала Арбатова в беседе с Лайфом.

По её словам, благодаря усилиям адвоката Мари Давтян Грачёва лишили родительских прав. Арбатова отметила, что эта история должна быть придана более широкой огласке.

— Как можно громче надо рассказывать про эти 14 лет и надеяться, что он оттуда не выйдет никогда, — резюмировала она.

В декабре 2017 года Грачёв похитил супругу Маргариту и вывез её в лес. Там он отобрал у неё мобильный телефон, перевязал руки жгутом, который купил заранее, и начал её истязать. Как сообщало следствие, он нанёс около 10 ударов топором по запястьям и кистям матери своих двух сыновей.

Следствие также выяснило, что за месяц до преступления он уже похищал жену, вывозил её в лес и угрожал убийством.

"Подмосковный Отелло" заявил, что намерен обжаловать приговор суда. Его бывшая супруга Рита Грачёва заявила, что никакой приговор не вернёт её рук.