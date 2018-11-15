Лесные пожары в Калифорнии стали самыми смертоносными за последние 100 лет в США

Площадь возгорания, по последним данным, достигла 55 тысяч гектаров, погибло 59 человек, а местоположение 130 остаётся неизвестным.

Американские эксперты признали лесные пожары в штате Калифорния самыми смертоносными за последние 100 лет в США. Об этом сообщает агентство The Associated Press.

По их словам, пожар в Северной Калифорнии, унёсший жизнь как минимум 60 человек, стал самым губительным в этом столетии.

Как добавил профессор Университета Айдахо и эксперт в области пожарной науки Кристал Колден, в последний раз пожар, во время которого погибло около тысячи человек, произошёл в 1918 году.

— Статистика пожаров не очень хороша, потому что она генерируется удалённо. Очень сложно узнать, сколько домов сгорело за год, — сказал, в свою очередь, профессор Школы наук о жизни Аризонского государственного университета Стивен Пайн.

8 ноября текущего года в Калифорнии начались первые очаги возгорания. Они появились в городе Парадайз. Огонь распространился настолько быстро, что американские экстренные службы не могут с ним справиться по сей день.

По состоянию на сегодня, 15 ноября, площадь возгорания достигла 55 тысяч гектаров, погибло 59 человек, а местоположение 130 остаётся неизвестным.