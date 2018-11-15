Для черепахи из британского посольства в Москве выбрали имя

Животное живёт в здании посольства уже 15 лет, но ему никак не могли дать имя, потому что не могли понять, к какому полу оно принадлежит.

Черепахе, живущей в Посольстве Великобритании в Москве, выбрали имя. Её назвали Тина Тёртл. Об этом говорится в сообщении дипмиссии в "Фейсбуке".

Для того чтобы выбрать имя животному, британское посольство в октябре запустило в социальных сетях соответствующий конкурс. В дипмиссии также выразили благодарность Московскому зоопарку, сотрудники которого помогли определить пол пресмыкающегося.

Среди предложенных вариантов имени для животного были такие имена, как Лапочка, Гертруда и Гермиона. Некоторые предложили назвать её Донателло в честь персонажа мультфильма "Черепашки-ниндзя".