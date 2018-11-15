Стало известно, кто отдал приказ об убийстве журналиста Хашогджи

Распоряжение об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогджи отдал руководитель группы, целью которой было возвращение обозревателя в Саудовскую Аравию. Об этом рассказал официальный представитель Генеральной прокуратуры Шальан аш-Шальан. Трансляция шла на телеканале Sky News Arabia.

— Расследование выявило, что приказ об убийстве Хашогджи отдал глава группы, сформированной с целью вернуть [его] мирно или силой в Саудовскую Аравию. Группу создали по распоряжению экс-руководителя разведки, — сказал Шальан аш-Шальан.

При этом представитель Генпрокуратуры не уточнил, о ком именно идёт речь.

По его словам, решение о ликвидации Хашогджи, по данным следствия, было принято после того, как "убедить Хашогджи не удалось".

Обозреватель The Washington Post Джамаль Хашогджи, который с 2017 года проживал в США, пропал, после того как вошёл в здание Генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Позже стало известно, что его убили и расчленили в стенах диппредставительства.