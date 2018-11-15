МИД РФ ответит на вопросы о помехах с GPS только после официальных обращений

В ведомстве считают, что подобные ситуации лучше прояснять с использованием дипломатических каналов.

Москва ответит на все возможные вопросы, связанные с претензиями в якобы создании помех для работы GPS во время учений НАТО, только после официальных обращений. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

— Если по дипломатическим каналам поступит запрос к нашей стороне, конечно, мы его рассмотрим. Если запрос будет содержать конкретику, то мы дадим ответ. Это нормальная дипломатическая практика, — заявил Грушко.

Он также подчеркнул, что подобные вопросы лучше обсуждать по налаженным дипломатическим каналам с использованием коммуникаций по военной линии.

Министерство обороны Норвегии официально заявило, что считает российских военных причастными к помехам в работе GPS во время последних учений НАТО Trident Juncture ("Единый трезубец"), которые проводились альянсом совместно с Финляндией и Норвегией. Об этом ранее уже высказывался финский премьер. В Кремле ответили, что ничего не знают про помехи в системе GPS и вопрос надо адресовать в Минобороны РФ.