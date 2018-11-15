В Омске мама с годовалым ребёнком выпала из автобуса на ходу — видео

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В Омске мама с годовалым ребёнком выпала из автобуса на ходу — видео

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Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

В Омске мама с годовалым ребёнком выпала на ходу из автобуса. Как сообщили в региональном управлении СУ СКР, инцидент произошёл 13 ноября. Кадры происшествия появились в Сети.

На кадрах видно, как женщина с младенцем на руках выходит из автобуса и в этот момент машина начинает движение. Сообщается, что мать отказалась от госпитализации. Её ребёнок травм не получил.

Местные следователи начали доследственную проверку инцидента, по итогам которой может быть возбуждено уголовное дело в отношении перевозчика.

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