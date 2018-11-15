Цеповяз каждый месяц получал в колонии деликатесы на 60 тысяч рублей

В продуктовый набор входили конфеты, салаты, красная рыба и икра, колбасы, сырое мясо и импортные сыры.

Стоимость деликатесов, которые члену банды Цапков Вячеславу Цеповязу доставляли в колонию, достигала 60 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

— Мы установили человека, который проносил туда продукты питания. Средняя сумма, на которую он закупал продукты, — от 30 тысяч до 60 тысяч рублей в месяц, — сказал Куренной в интервью, размещённом на интернет-канале "Эфир" Генпрокуратуры.

По его словам, мужчина регулярно от одного до трёх раз в месяц закупал продукты, привозил в колонию и там передавал их через специальное окошко. В набор для Цеповяза входили конфеты, колбасы, дорогостоящие сыры, в том числе импортные, красная икра, салаты, сырое мясо, сигареты, красная рыба, а также одежда, бытовая химия и сотовые телефоны. Вес сумок обычно превышал 30 килограммов, несмотря на разрешённый вес одной посылки в 20 килограммов.

Скандал вокруг Вячеслава Цеповяза, пребывающего в колонии, разгорелся в конце октября. СМИ обнародовали фотографии, где он ест икру, крабов и жарит шашлыки в исправительном учреждении.

Позже стало известно, что бывшая жена Цеповяза ежемесячно отправляла экс-супругу в колонию в среднем по 250 тысяч рублей.

Цеповяз был сообщником главаря преступной банды Цапков. В ноябре 2010 года они убили в станице Кущёвской 12 человек. Вячеслава приговорили к 20 годам лишения свободы и штрафу в размере 200 тысяч рублей.