В московском метро могут появиться беспилотные поезда

Власти Москвы рассматривают возможность запуска беспилотных поездов на Кольцевой линии метро. Об этом заявил руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов.
По его словам, в настоящий момент идёт поиск технологических решений этой задачи. Представители департамента ранее посетили Париж, где "смотрели их наработки" в сфере беспилотных поездов метро.
Как сообщает РИА "Новости", в планах столичных властей запустить первый беспилотный поезд в течение пяти лет.
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