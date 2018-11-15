В московском метро могут появиться беспилотные поезда

Новый подвижной состав планируют запустить на Кольцевой линии столичной подземки.

Власти Москвы рассматривают возможность запуска беспилотных поездов на Кольцевой линии метро. Об этом заявил руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, в настоящий момент идёт поиск технологических решений этой задачи. Представители департамента ранее посетили Париж, где "смотрели их наработки" в сфере беспилотных поездов метро.

Как сообщает РИА "Новости", в планах столичных властей запустить первый беспилотный поезд в течение пяти лет.