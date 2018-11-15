Известного поэта Жданова госпитализировали в Москве с ножевым ранением живота

В нападении на мужчину подозревается его знакомый Виктор Куллэ. Пострадавшего обнаружили в состоянии алкогольного опьянения.

Известный поэт Иван Жданов госпитализирован в Москве с ножевым ранением. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В нападении, которое было совершено накануне, 14 ноября, по адресу: Юрловский проезд, дом 19, подозревается знакомый поэта Виктор Куллэ. Сейчас он задержан.

Факт нападения подтвердили в пресс-службе главка столичной полиции. Там отметили, что прибывшие на место полицейские обнаружили мужчину с колото-резаным ранением живота. По данным МВД, пострадавший имел признаки алкогольного опьянения.

Подозреваемый сообщил полицейским, что причастен к нападению. По факту начата проверка.

Жданов родился в Алтайском крае 16 января 1948 года. Начиная с 1975 года он участвовал в неофициальной литературной жизни Москвы. Его первая книга — "Портрет" — вышла в 1982 году. Поэт становился лауреатом премии Андрея Белого.