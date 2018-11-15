Почти месяц в морге. Тело керченского стрелка до сих пор не захоронили

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Почти месяц в морге. Тело керченского стрелка до сих пор не захоронили

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Владислав Росляков. Фото: © соцсети

Тело Владислава Рослякова, устроившего бойню в Керченском политехническом колледже, до сих пор в морге. Родные не забирают останки 18-летнего стрелка, хотя после трагедии прошёл почти месяц.

— По захоронению тела нет данных, так как за телом никто не обратился, — сообщили ТАСС в медицинских кругах.

17 октября в Керчи 18-летний студент политехнического колледжа Владислав Росляков устроил взрыв и стрельбу в здании учебного заведения. Погибло 20 человек. Более 70 получили ранения.

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