Почти месяц в морге. Тело керченского стрелка до сих пор не захоронили

Тело Владислава Рослякова, устроившего бойню в Керченском политехническом колледже, до сих пор в морге. Родные не забирают останки 18-летнего стрелка, хотя после трагедии прошёл почти месяц.

— По захоронению тела нет данных, так как за телом никто не обратился, — сообщили ТАСС в медицинских кругах.

17 октября в Керчи 18-летний студент политехнического колледжа Владислав Росляков устроил взрыв и стрельбу в здании учебного заведения. Погибло 20 человек. Более 70 получили ранения.