Британия продолжает готовиться к выходу из ЕС без сделки с Брюсселем

Правительство Великобритании продолжает готовиться к варианту выхода из Евросоюза без сделки между Лондоном и Брюсселем. Об этом заявила глава британского кабмина Тереза Мэй.

— Мы готовились к отсутствию сделки [с ЕС] и продолжаем к нему готовиться, поскольку я признаю тот факт, что нам, конечно, предстоит новый этап согласований с Европейским советом, — заявила Мэй.

Премьер также подчеркнула, что, после того как договорённость по сделке будет достигнута с Европейским советом, её будет рассматривать парламент. Поэтому в Британии готовятся к такому развитию событий.