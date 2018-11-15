Протестировали. В Междуреченске объяснили видео с "исчезающей" детской площадкой

Читайте также

Протестировали. В Междуреченске объяснили видео с "исчезающей" детской площадкой

1167

Власти города Междуреченска Кемеровской области прокомментировали видеоролик, на котором сначала устанавливают детскую площадку, а потом собирают и увозят её обратно. Чиновники рассказали ТАСС, что таким способом они протестировали постройку.

— Благоустройство данной территории имеет своей целью создать комплекс современных детских и взрослых игровых площадок, скомбинировать места для активного, спокойного, интеллектуального времяпрепровождения, фото и видеоматериалы отражают проведение теста, — заявили в пресс-службе администрации.

Ранее Лайф рассказывал, что в YouTube появился видеоролик, на котором чиновники из города Междуреченска сначала привозят в один из дворов детскую площадку, устанавливают её, а после этого собирают и увозят обратно.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×