Протестировали. В Междуреченске объяснили видео с "исчезающей" детской площадкой

Власти города Междуреченска Кемеровской области прокомментировали видеоролик, на котором сначала устанавливают детскую площадку, а потом собирают и увозят её обратно. Чиновники рассказали ТАСС, что таким способом они протестировали постройку.

— Благоустройство данной территории имеет своей целью создать комплекс современных детских и взрослых игровых площадок, скомбинировать места для активного, спокойного, интеллектуального времяпрепровождения, фото и видеоматериалы отражают проведение теста, — заявили в пресс-службе администрации.

Ранее Лайф рассказывал, что в YouTube появился видеоролик, на котором чиновники из города Междуреченска сначала привозят в один из дворов детскую площадку, устанавливают её, а после этого собирают и увозят обратно.