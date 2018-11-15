"Чё, опять?" В Челябинской области зафиксировано очередное землетрясение

Информации о разрушениях или пострадавших в результате произошедшего на данный момент не поступало.

В Челябинской области вблизи Катав-Ивановска снова зафиксирована сейсмическая активность. Эпицентр находился на глубине 10 километров под землёй.

В Единую дежурно-диспетчерскую службу о землетрясении сообщили около 50 жителей Катав-Ивановска. Данных о разрушениях или пострадавших пока нет. Эпицентр располагался юго-западнее города, магнитуда толчка составила 4,4.

Жители региона отреагировали на землетрясение в социальных сетях. "Чё, опять?"— задался вопросом один из горожан. При этом многие отметили, что в этот раз толчки ощущались слабее.

Это не единственное землетрясение в Челябинской области за осень. Первые толчки в Катав-Ивановске зафиксировали в ночь на 5 сентября. Эпицентр находился в семи километрах от города, магнитуда составила 5,5. Из-за землетрясения пострадало здание больницы. Новый подземный толчок произошёл в конце сентября, спровоцировав на горе Песчаной появление грязевого оползня.