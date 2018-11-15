Мэр Челябинска ушёл в отставку

Мэр Челябинска Евгений Тефтелев покинул свой пост. Об этом сообщили в пресс-службе главы Челябинской области Бориса Дубровского.
— Губернатор Челябинской области Борис Дубровский объявил о смене главы Челябинска Евгения Тефтелева. Заявление прозвучало на встрече с руководством города, главами городских районов и депутатами Челябинской городской думы, — говорится в сообщении пресс-службы.
Временно исполняющего обязанности главы Челябинска назначит городская дума. По словам Дубровского, смена мэра сможет придать новый импульс развитию города и привести к улучшению качества жизни людей.
— Сейчас перед Челябинском встают новые задачи, нужен новый импульс для развития. Городская администрация должна работать эффективнее, более открыто, быть в постоянном диалоге с жителями, — сказал губернатор.
Заседание Челябинской городской думы по вопросу назначения врио главы города состоится 20 ноября.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени