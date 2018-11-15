В "русском" AliExpress раскрыли количество заказов во всемирный день шопинга

Больше всего россиян интересовали детские товары, одежда и предметы домашнего обихода.

Количество заказов из России в интернет-магазине Tmall (входит в AliExpress) во всемирный день шопинга выросло на 102 процента по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает телеканал РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Российский Tmall, как поясняют его представители, делится на два бизнеса: часть товаров площадка закупает и продаёт сама, а другую часть "берёт" у партнёров-продавцов.​ У селлеров России в маркетплейсе количество заказов увеличилось до 76 процентов.

Во всемирный день шопинга заказы были приняты на товары из 386 категорий, что в 1,2 раза превысило показатель минувшего года. Больше всего активничали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга и Казани.

Жители этих городов, в частности, интересовались детскими товарами, одеждой и предметами домашнего обихода. Продажи русских брендов составили свыше десяти процентов.