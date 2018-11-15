МИД оценил заявления США о "Северном потоке — 2" как бесцеремонное вмешательство

В российском министерстве осуждают слова посла Штатов при ЕС, что у Вашингтона есть множество инструментов, якобы способных остановить строительство проекта.

В МИД РФ заявления США о "Северном потоке — 2" расценивают как бесцеремонное вмешательство в дела Евросоюза. Как поясняет официальный представитель внешнеполитического ведомства, все сообщения Вашингтона о попытках остановить строительство газопровода означают "неприкрытые угрозы", в том числе и для европейских стран.

— Это классический пример вот такого бесцеремонного, настоящего вмешательства США в дела, в частности ЕС и непосредственно конкретно государств ЕС, — сказала она.

Как уже писал Лайф, посол США при ЕС Гордон Сондленд заявил, что у Вашингтона есть "множество инструментов", чтобы затормозить строительство газопровода "Северный поток — 2", который, по его словам, делает Европу, а значит, и США уязвимыми.